ناشيونال إنكوايرر.. إخفاء قصص متعلقة بالنساء لحماية ترامب

2019/02/10 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محققون اتحاديون أميركيون أن الشركة الأم التي تصدر صحيفة “ناشيونال إنكوايرر” اعترفت بالتدخل لعدم بث قصص صحفية من أجل مساعدة الرئيس

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