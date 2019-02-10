بعد تجاهل ترامب مهلة الكونغرس.. نواب يهاجمونه ويتعهدون بمحاسبة قتلة خاشقجي

2019/02/10 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى التحرك من أجل محاسبة الضالعين في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واتهموا الرئيس دونالد ترامب بازدراء

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