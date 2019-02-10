النصر يفتقد الخيبري أمام الأهلي.. ومحاولات لضم مايكون

2019/02/10 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي النصر سيفتقد جهود لاعبه عبدالله الخيبري في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل أمام أهلي جدة.

ويعد الخيبري من اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة، وسيفتقده النصر بشكل كبير أمام الراقي في صراع المقدمة بالدوري السعودي للمحترفين.



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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب سيغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، عن مواجهة الأهلي الهامة في الدوري السعودي.

وأشارت التقارير أن النصر مازال يعمل على حسم مفاوضاته مع البرازيلي مايكون لاعب جالطة سراي التركي، وضمه لقائمة النصر قبل مواجهة الأهلي.

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ويحتل نادي النصر المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، وسيواجه نظيره الأهلي صاحب المركز الثالث برصي 36 نقطة.

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🤷‍♂️✖️ كافاني✖️ توماس مونييه⚫️ الثنائي خرجا من المباراة بداعي الإصابة، ليلحقا بنيمار في إصابات النادي الفرنسي.🚑 pic.twitter.com/FfivUwyhHD— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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