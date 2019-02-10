المالية النيابية: تعيينات التربية لم تتوقف

2019/02/10 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية، التي جرت مؤخراً.

وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في

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