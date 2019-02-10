تستمر ثلاثة أيام .. نائب يكشف عن أول مهمة للبرلمان في فصله التشريعي الثاني

2019/02/10 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار كاظم عبيد، ليل السبت، عن عدم التوصل إلى أي نتائج في ملف الكابينة الوزارية حتى الآن، فيما أشار

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