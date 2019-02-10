النفط تقرر افتتاح خمس محطات جديدة لتزويد السيارات بالغاز

2019/02/10 | 08:34

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شبكة اخبار الناصرية:

كشفت الشركة العامة للمنتجات النفطية المملوكة لوزارة النفط عن خطة وزارية لافتتاح خمس محطات جديدة لتزويد السيارات بوقود الغاز السائل في ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت الشركة العامة للمنتجات النفطية المملوكة لوزارة النفط عن خطة وزارية لافتتاح خمس محطات جديدة لتزويد السيارات بوقود الغاز السائل في ذي قار .وقال مدير فرع الشركة في المحافظة علي حسين لشبكة اخبار الناصرية ، ان الوزارة كانت قد افتتحت في الاعوام الثلاثة الماضية محطتي وقود اثنتين فقط ، وهي تخطط لافتتاح خمس اخرى قريبا .وبين ان افتتاح المحطات الجديدة ياتي في اطار حرص وزارة النفط على توسعة منافذ توزيع وقود الغاز السائل للمركبات الخاصة والعامة في عموم مدن المحافظة .

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