وزير الشباب والرياضة: إصرار المكتب التنفيذي على إجراء الانتخابات يعد مخالفة للقوانين

2019/02/10 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الرياضةحذر وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، السبت، ان المكتب التنفيذي يتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الرياضة العراقية.

واضاف الوزير في بيان تلقى “النور ينوز” نسخة منه انه “بعد الإجتماع التشاوري الذي عقد يوم السبت، وضم كل من الامين العام لمجلس الوزراء، الدكتور مهدي العلاق، ووزير التعليم العالي الدكتور “قصي السهيل”، والخبير الرياضي، الدكتور “باسل عبدالمهدي”، فضلاً عن رئيس اللجنة الاولمبية ” رعد حمودي” والنائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية” فلاح حسن” ، ان الوضع القانوني للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية يعد غير شرعي على وفق قوانين الدولة”.

واضاف “وعليه يتوجب تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة ملف الاولمبية الى حين إقرار قانون اللجنة الاولمبية في مجلس النواب”.

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