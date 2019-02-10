2019/02/10 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد عضو مجلس النواب المصري صبحي الدالي أن سورية حصن أمان وانتصارها على الإرهاب انتصار للعرب جميعا.وقال الدالي في تصريح له إن الدولة السورية جزء أصيل من الأمة العربية وصمودها وانتصارها يعد انتصارا على المؤامرة التي تستهدف المنطقة بأكملها” مشددا على ضرورة العمل على وقف التدخلات الخارجية ولا سيما الأمريكية والتركية في الشان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول مصري: ضرورة وقف التدخلات الامريكية في الشأن السوري alansaar.

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