2019/02/10 | 08:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت : استعجال المنطقة الحرة مع العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكويت : استعجال المنطقة الحرة مع العراق
تأریخ التحریر: : 2019/2/10 8:36
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت : استعجال المنطقة الحرة مع العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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