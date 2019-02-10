المنافذ الحدودية تكشف طريق تهريب

2019/02/10 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط أكثر من 12 شاحنة محملة بمحصول الطماطم بعد استجابة مدير عام الجريمة المنظمة لطلب الهيئة بمنع دخول المنتجات

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