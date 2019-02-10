فرنسا.. عشرات الآلاف من

2019/02/10 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل حراك "السترات الصفراء" في فرنسا، مظاهراته للأسبوع الـ13 على التوالي، احتجاجاً على تردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

ووسط تدابير أمنية مكثفة، تظاهر عشرات الآلاف من أصحاب

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