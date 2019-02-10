2019/02/10 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قنبلة تبتر أصابع أحد محتجي "السترات الصفراء" تعرض متظاهر من محتجي "السترات الصفراء" إلى إصابة خطيرة في اليد، خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن قرب مقر الجمعية الوطنية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفاد أحد المسعفين المتطوعين.وأجلى عناصر الإطفاء المتظاهر المصاب، ووضعت ضمادة على مقدمة ذراعه فيما بثت قناة التلفزيون "آر تي" مشاهد للمصاب.ولم يعرف على الفور على وجه الدقة سبب الإصابة، لكن الشاهد العيان سيريان روير تمكن من تصوير الحادث في نهايته، وقال إن السبب "قنبلة تشتيت" ألقتها قوات الأمن، حين كان محتجون يحاولون اختراق الإجراءات الأمنية حول مقر البرلمان.وأضاف هذا الشاب (21 عاما) أن الضحية "مصور من السترات الصفراء"، كان "يلتقط صورا لأشخاص يحاولون إزالة السواتر حول مقر الجمعية الوطنية".وتابع روير: "حين أراد عناصر الشرطة تفريق الجمع، تلقى قنبلة تشتيت على مستوى الساق، وأراد تفادي أن تنفجر في ساقه، لكنها انفجرت حين لمسها.وضعناه على جنبه وطلبنا الإسعاف.كان يصرخ ألما، وبترت كل أصابعه، ولم يبق شيء يذكر من اليد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنبلة تبتر أصابع أحد محتجي "السترات الصفراء") نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنبلة تبتر أصابع أحد محتجي "السترات الصفراء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).