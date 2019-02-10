وزير التخطيط يبحث واقع الخدمات في كربلاء المقدسة

2019/02/10 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفقد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي،السبت الماضي ، الواقع الخدمي في محافظة كربلاء المقدسة، ولاسيما المشاريع الوقفية التي تشرف المرجعية الدينية على متابعة انجازها وتقديم الخدمات فيها.والتقى الدكتور نوري الدليمي خلال زيارته، ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، وجرى خلال اللقاء بحث الخطط المشتركة للتنمية المستدامة التي يمكن ان تساهم بها المؤسسة الدينية، فيما ، داعيا إلى زيادة الفرص الإستثمارية في المحافظة، ولاسيما ما هو مرتبط منها بقطاع السياحة الدينية، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للإقتصاد الوطني.وأطلع وزير التخطيط على عدد من المشاريع المتوقفة في المحافظة، والمشاريع الوقفية الحيوية التابعة للعتبة الحسينية، ومنها مستشفى زين العابدين التخصصي، ومستشفى سفير الحسين، ومدينة سيد الاوصياء للزائرين، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم جميع انواع الدعم الممكنة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية .من جانبه اعرب سماحة الشيخ الكربلائي عن خالص تقديره لجهود وزارة التخطيط وتوجيهات السيد الوزير الداعمة للواقع التنموي والخدمي، مؤكداً حرص المرجعية الدينية على دعم مشاريع إعادة الأعمار والاستقرار في المناطق المحررة، وتعويض ابنائها عن الاضرار النفسية والمادية.وفي لقاء منفصل بحث السيد الوزير مع الأمين العام للعتبة العباسية السيد محمد الأشيقر، واقع المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تضطلع العتبة العباسية بتنفيذها، ونسب الانجاز المتحققة فيها، وآليات عمل الجهات التنفيذية.إلى ذلك ثمن الدليمي مواقف وحرص المرجعية الدينية على وحدة الصف العراقي، لافتاً إلى أهمية توحيد جميع الجهود لإنفاذ رؤية العراق للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وإنجاز التعداد العام للسكان ٢٠٢٠.

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