اشتباكات بين أتراك وسوريين في أحد أحياء اسطنبول

2019/02/10 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أصيب عدد من الأشخاص، جراء اشتباكات نشبت بين سوريين ومواطنين أتراك في حي “أسنيورت” بمدينة اسطنبول، الذي يسكنه عدد كبير من السوريين اللاجئين إلى تركيا.وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن الاشتباك وقع في منطقة باغلار تشيشمه التابعة لحي أسينيورت، ولم تعرف أسبابه بعد، واستخدم الطرفان فيه العصي والسكاكين، ما استدعى حضور […]

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