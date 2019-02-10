وزير التخطيط يبحث مع جامعة الدفاع تعزيز دور المؤسسة العسكرية في تحقيق التنمية المستدامة

2019/02/10 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفقد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وجرى خلال اللقاء بحث الخطط الاستراتيجية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، والدعم المحلي والدولي الذي يمكن للوزارة ان تضطلع به لتطوير الجامعة.وأطلع الدكتور نوري الدليمي خلال لقاءه السيد رئيس جامعة الدفاع الفريق الركن جميل كامل عبد الله، والسادة عمداء وأساتذة الكليات، على البنية التحتية للجامعة، ورؤيتها للسنوات المقبلة، والمناهج التعليمية التي أضافتها الخبرات المحلية والأقليمية والدولية.فيما أعرب وزير التخطيط عن عظيم تقديره للجهود التي قدمتها ولازالت قواتنا الأمنية البطلة، عاداً الجهود العلمية لكليات جامعة الدفاع نقطة الإلتقاء بين الجهود العلمية العسكرية والمدنية، والبوتقة التي تنصهر فيها هذه الجهود لخدمة العراق وحماية أمنه وسيادته.هذا وأعرب رئيس الجامعة والسادة عمداء وأساتذة الكليات، عن تثمنيهم لزيارة السيد الوزير، وحرصه على تطوير الجانب العلمي الدقيق للمؤسسة العسكرية، فيما أطلعوه على خطط الكلية المقبلة لتطوير الجامعة علمياً وتقنياً، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم المشتركة، الهادفة إلى تبادل المزيد من الخبرات النوعية على المستوى الدولي.

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