البغدادي في هذا المكان .. وتحضيرات لتحويله إلى بطل هوليودي !

2019/02/10 | 08:48

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متابعة- العراق اليوم:

كشفت وسائل اعلام روسية، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يقيم حاليا تحت حراسة مشددة تقوم عليها...





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