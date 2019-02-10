المالية النيابية تكشف حقيقة إيقاف التعيينات الأخيرة على ملاك وزارة التربية

2019/02/10 | 08:48

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت اللجنة المالية بالبرلمان، صباح الاحد حقيقة الانباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على مل...





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