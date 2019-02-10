عسكرة الفضاء وابتزاز العقل

2019/02/10 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع إنشاء نظام مضاد للصواريخ في الفضاء، ردا على ما يقال بشأن تطوير أسلحة جديدة في الصين وكوريا الشمالية وروسيا وايران،

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