جلسة تأبينية ومسيرة استنكار لمقتل علاء مشذوب

2019/02/10 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اتحاد الادباء والكتاب العراقيين يوم الاربعاء الماضي جلسة تأبينية للشهيد المغدور الدكتور علاء مشذوب، اذ ادار الجلسة القاص محمد علوان جبر

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