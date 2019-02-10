2019/02/10 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر أعلن فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، قائمة الفريق التي أرسلت للاتحاد الآسيوي للمشاركة في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فيتوريا قد تولى تدريب النصر مؤخرًا، لاستمرار المنافسة على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة، واللحاق بالهلال صاحب صدارة البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن القائمة ضمت 28 لاعبًا لمواجهة الفائز في مباراة المحلق الآسيوي، حيث استبعد كلًا من نور الدين إمرابط وأحمد موسى.



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

وجاء استبعاد الثنائي مفاجأة بالنسبة لجماهير العالمي، حيث ضم كلًا من الاسترالي برادلي جونز والبرازيليين مايكون بيريرا وجوليانو، والمغربي عبدالرازق حمدالله وعبدالله الخيبري وعبدالله السالم.

إقرأ أيضًا - تأجيل اجتماع اتحاد الكرة المصري لأجل غير مسمى

ومن المفترض أن يلعب النصر مباراة التأهل يوم الثلاثاء 19 من فبراير الجاري على أرضه ووسط جماهير على ملعب "الملز" حيث يحضر له جيدًا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر يستبعد موسى وإمرابط من قائمة الملحق الآسيوي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر يستبعد موسى وإمرابط من قائمة الملحق الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).