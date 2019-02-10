علماء يثبتون وجود “قنبلة مناخية” في روسيا

2019/02/10 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف علماء من المركز العلمي لأكاديمية العلوم الروسية في كراسنويارسك، أن ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين فقط يؤدي إلى تسارع انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من تربة القطب الشمالي.وجاء في الموقع الإلكتروني للمركز، أن العلماء صمموا حجرة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.واستخدمت في التجارب التي أجراها العلماء تربة جلبت من القطب […]

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