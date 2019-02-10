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السودان.. الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال الاحتجاجات
2019/02/10 | 08:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لأنصار/..

أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: “الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير”.

وأضاف أن: “عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان”.

من جهته، ثمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..

الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال الاحتجاجات alansaar.

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