2019/02/10 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنصار/..أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: “الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير”.وأضاف أن: “عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان”.من جهته، ثمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..



الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال الاحتجاجات alansaar.

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