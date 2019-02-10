2019/02/10 | 08:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لأنصار/..
أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: “الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير”.
وأضاف أن: “عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان”.
من جهته، ثمن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. الإفراج عن 11 صحفيا اعتقلوا خلال الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: “الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير”.
وأضاف أن: “عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان”.
من جهته، ثمن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص السودان..
الإفراج عن 11 صحفيا اعتقلوا خلال الاحتجاجات alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. الإفراج عن 11 صحفيا اعتقلوا خلال الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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