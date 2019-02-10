الحلبوسي يصدر توضيحاً بشأن “التوتر” مع علاوي

2019/02/10 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، توضيحاً بشأن تداعيات التوتر الأخير بين رئاسة البرلمان وزعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي على خلفية نشر وثيقة تحذر الأخير من اجراءات قانونية بسبب غيابه عن جلسات البرلمان.وقال الحلبوسي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (10 شباط 2019) “في الوقت الذي نشيد بالدور الريادي […]

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