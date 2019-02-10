وزير التخطيط يبحث ملف الخدمات في النجف الأشرف مع وفد من العتبة العلوية المقدسة

2019/02/10 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الخميس، النائب سعاد الوائلي، والوفد المرافق لها من العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الخدمي في المحافظة.ودعا الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء، إلى توحيد الجهود التنفيذية والتشريعية مع الفعاليات المجتمعية في المحافظة، وفي مقدمتها المؤسسة الدينية في النجف الأشرف، لافتاً إلى أهمية إيلاء السياحة الدينية إهتماماً نوعياً، تنعكس أثاره على اقتصاد المحافظة، والمستوى المعيشي لمواطنيها..



مشيرا إلى الدور النوعي الذي سيلعبه صندوق التنمية الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، لمساعدة المناطق الأشد فقراً في المحافظة، بالتعاون مع الجهود المحلية والدولية.إلى ذلك أشادت النائب الوائلي والوفد المرافق لها، بتوجيهات السيد الوزير خلال اللقاء، مؤكدين على تعزيز الدعم والعمل المشترك مع دوائر وتشكيلات الوزارة في محافظة النجف الأشرف، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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