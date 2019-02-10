لجنة الحكام الكروية تحتفي بدوليي عام ٢٠١٩

2019/02/10 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

حددت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم موعد الاحتفاء بجميع الحكام الذين استحقوا الشارة الدولية لعام ٢٠١٩، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات، لذلك سيتم الاحتفاء بهم في قاعة المؤتمرات باتحاد كرة القدم عند الساعة 11:30 صباحا.

وقال الامين المالي للجنة لؤي صبحي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "سيتم تقليد الشارات الدولية للحكام الدوليين، الساحات المكشوفة والصالات والشاطئية، بعد ان اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وسيتم تكريمهم في ضوء اعتمادهم كحكام دوليين لعام 2019، وهذا اقل ما نقدمه لهم ".

واضاف صبحي "يعد هذا التكريم دعما معنويا لهذه الشريحة الدولية التي ستمثل العراق خير تمثيل في أي محفل خارجي، وسترفع اسم العراق عاليا تحكيميا".

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