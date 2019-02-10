المالية النيابية تكشف حقيقة إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية

2019/02/10 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد 10 شباط 2019، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية، التي جرت مؤخراً.وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه "بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أَي كتاب بإيقاف التعيينات".وأضاف البيان، أن التعيينات "مستمرة وأموالها معززة".وتداولت وسائل إعلام محلية الانباء عن إصدار وزارة التربية إعماماً بإيقاف تعيينات التربية التي جرت مؤخراً.

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