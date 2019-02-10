ما حقيقة استحداث وزارة الأمن الوطني ومنحها للفياض؟

2019/02/10 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاحد، ان اسم وزارة الامن الوطني “مطروح” ولكن لا يوجد شيء رسمي الى يومنا هذا، حيث مازالت المباحثات تجري بين الفتح وسائرون لانهاء مشكلة الكابينة الوزارية.وقالت الحامدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هيئة او مستشارية الأمن الوطني لم تنظم بقانون ولم يصوت عليها داخل البرلمان، وهناك […]

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