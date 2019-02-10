بيطرة ذي قار قلقة على ارواح منتسبيها ، واليكم السبب

2019/02/10 | 09:06

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف المستشفى البيطري في محافظة ذي قار عن مخاطر حقيقية تهدد حياة الكوادر الطبية في المحافظة ، بل وكادت ان تودي بحياة عدد منهم قبل ايام في ناحية الفضلية شرقي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:كشف المستشفى البيطري في محافظة ذي قار عن مخاطر حقيقية تهدد حياة الكوادر الطبية في المحافظة ، بل وكادت ان تودي بحياة عدد منهم قبل ايام في ناحية الفضلية شرقي المحافظة .وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ان الخطر متمثل بقدم وتهالك ابنية المستشفيات والمستوصفات البيطرية والبالغ عددها ‪21‬ بناية موزعة في عموم مدن المحافظة .وكشف عن ان احدى الغرف في المستوصف البيطري في الفضلية قد سقطت بالفعل قبل ايام قليلة ، بيد انها لم تسفر عن ضحايا لحسن الحظ .

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