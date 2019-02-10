الباوي يكشف سبب رفض بعض السياسيين لخروج القوات الأمريكية من العراق

2019/02/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا المحلل السياسي حازم الباوي، اليوم الأحد، سبب رفض بعض السياسيين وتغيير لهجتهم حيال الخروج الأميركي ومطالبة بعض النواب لتأييدهم إلى دوافع وأجندات خارجية

وقال الباوي

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