إصابة مجموعة أشخاص في اسطنبول بسبب شجار بين أتراك ولاجئين سوريين

2019/02/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من الأشخاص، ليل السبت، جراء اشتباكات نشبت بين سوريين ومواطنين أتراك في حي "أسنيورت" بمدينة اسطنبول، الذي يسكنه عدد كبير من السوريين اللاجئين

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