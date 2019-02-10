2019/02/10 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساري يكشف امرا حول تعينات تربية المثنى كشف النائب عن محافظة المثنى فالح الساري، حقيقية الانباء حول التريث في تعينات تربية محافظة المثنى.وذكر المكتب الاعلامي في موقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} انه "لا تريث في تعينات تربية محافظة المثنى وان كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".وكانت انباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول التريث في الاجراءات الخاصة بالتعينات الخاصة بوزارة التربية.

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