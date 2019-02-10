ذي قار:غمر هور “ابو زرك” بنسبة 90%

2019/02/10 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار بان نسبة الغمر بلغت 90 بالمئة من مساحات هور ابو زرك بعد ارتفاع حجم الاطلاقات المائية وهي نسبة لم تصل لها منذ عقود عدة.

وقال مدير الموارد المائية بالمحافظة حسين علي الكناني في تصريح صحفي ان هذه الزيادة في حجم الاطلاقات المائية تعد الاولى من نوعها منذ اكثر من 30 عاما في هور ابو زرك، مبينا ان كمية التصاريف الحالية الواصلة الى هذا الهور هي اكثر من 30 مترا مكعبا في الثانية، في حين لم تصل في السنوات السابقة الى 15 مترا مكعبا في الثانية”.ولفت الى ان نسبة الغمر في هور ابو زرك في تزايد مستمر حيث وصلت الى اكثر من 90 بالمئة من مساحة الهور الكلية، مذكرا ان هذه المساحة لم تغمر منذ اكثر من 30 عاما، وان كميات المياه الحالية أعادت الحياة الطبيعية للمنطقة وساعدت في انتعاش الحركة الاقتصادية للسكان المحليين وحركة السياحة، فضلا عن زيادة اعداد الثروة الحيوانية والسمكية والطيور في المنطقة الامر الذي يسهم في انتعاش التنوع الاحيائي في هور ابو زرك، فضلا عن توفير كميات مياه سقي مناسبة للفلاحين لإتمام عملية زراعة حقولهم للموسم الشتوي الذي يبشر بموسم وفير من جميع المحاصيل المزروعة.يذكر ان هور ابو زرك في محافظة ذي قار يمتد من قضاء الاصلاح شمالا وصولا الى مدينة الفهود جنوبا، بمساحة 118 كم 2، ويتميز هور ابو زرك عن بقية الاهوار بنوعية مياهه العذبة بما يضفي على طبيعته رونقا خلابا تجلى من خلالها النمو الكثيف للعديد من النباتات المائية والبرية.





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