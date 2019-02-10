الشباب والرياضة النيابية ترفض التدخل الحكومي بانتخابات اللجنة الاولمبية

2019/02/10 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفضت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الأحد، تدخل الحكومة في انتخابات اللجنة الاولمبية، مبينة ان هناك مساعي حكومية لتاجيل الانتخابات المقرر اجرائها الاسبوع المقبل.وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “رئاسة الوزراء متمثلة بالامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووزير التعليم العالي قصي السهيل بالاضافة الى وزير الشباب والرياضة و […]

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