2019/02/10 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… هاجم مستوطنون صهاينة, منازل المواطنين الفلسطينيين وسط مدينة الخليل, بعد تهديدات صهيونية تتوعد الفلسطينيين بالقتل.وذكرت مصادر محلية, إن “عشرات المستوطنين الصهاينة هاجموا عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل”.وأضافت المصادر, أن “الاعتداءات جاءت استجابة للدعوات التي أطلقها قادة المستوطنين الصهاينة عبر مكبرات الصوت تتوعد فيها الفلسطينيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل الفلسطينيين وسط الخليل alansaar.

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