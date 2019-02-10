“الاناضول”: وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى الحدود العراقية السورية

2019/02/10 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف شف مسؤول محلي وأخر عسكري في محافظة الأنبار، عن وصول تعزيزات أمريكية إلى منطقة التنف على الحدود العراقية السورية.ونقلت وكالة الاناضول التركية عن المسؤول قوله، إن تعزيزات أمريكية مكونة من آليات عسكرية من نوع “هامر” ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى وصلت الى منطقة التنف 490 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار”.وأوضح، […]

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