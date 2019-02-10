رئيس كتلة تحالف المحور يكشف عن قرب انطلاق عملية عسكرية في خمس محافظات

2019/02/10 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف رئيس كتلة تحالف المحور الوطني النيابية أحمد عبدالله عبد الجبوري، مساء السبت، عن استعداد القوات الامنية لبدء عملية عسكرية كبيرة في خمسة محافظات.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “قواتنا الأمنية تستعد لبدء عملية عسكرية كبيرة في المناطق الحدودية مابين خمس محافظات عراقية صلاح الدين / ونينوى وكركوك / وديالى / والانبار” لمطاردة فلول داعش”.

يذكر ان تنظيم داعش الارهابي يقوم بهجمات متزايدة في اطراف المحافظات المحررة تودي بحياة عدد من المدنيين وافراد من القوات الامنية، كان اخرها اعدام ثلاثة اشقاء في محافظة صلاح الدين كانوا في نزهة لجمع الكماء.

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