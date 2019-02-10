2019/02/10 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

يواصل حراك “السترات الصفراء” في فرنسا، مظاهراته للأسبوع الـ13 على التوالي، احتجاجاً على تردي الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

ووسط تدابير أمنية مكثفة، تظاهر عشرات الآلاف من أصحاب “السترات الصفراء”، ليل السبت، بالعديد من المدن الفرنسية، وفي مقدمتها العاصمة باريس.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين في شارع الشانزليزيه وسط باريس، وساروا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، وفيما استخدمت شرطة باريس الغازات المسيلة للدموع، ضد محتجين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة.

كما ذكر شهود عيان أن كبسولة الغاز، التي استخدمها أحد أفراد الشرطة، ضربت أحد المحتجين ما تسبب بخلع في يده. كما أضرم المحتجون النار بسيارتين إحداها رسمية.

من جانبها، ذكرت مديرية أمن باريس، أن رجال الشرطة أوقفوا 36 شخصا في العاصمة الفرنسية، وفي السياق نفسه، اتخذت الشرطة تدابيرا أمنية مشددة في محيط قصر الإليزيه.

وفي مدينة ليون، أوقفت الشرطة 17 شخصا في مظاهرات “السترات الصفراء”.

ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، شارك في مظاهرات، السبت، 51 ألفا و400 شخص، بينهم 4 آلاف في باريس.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.

ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ وما تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا:عشرات الآلاف من “السترات الصفراء” يحتجون للأسبوع الـ13) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا:عشرات الآلاف من “السترات الصفراء” يحتجون للأسبوع الـ13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).