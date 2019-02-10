سويسرا:150 الف دولار لمن يخترق التصويت الالكتروني

2019/02/10 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مركز الاعلام الرقمي بان الحكومة السويسرية اعلنت عن تحد للهاكرز في قدرتهم على اختراق الجيل الجديد من نظام تصويتها الالكتروني، مخصصة مكافئة مالية تصل الى 150 الف دولار لمن ينجح في ذلك.وبين المركز في بيان، ان سويسرا قررت اقامة تمرين يتجسد في انتخابات وهمية للفترة من 25 شباط الى 24 اذار المقبل، ودعت اي مهتم بالموضوع الى عرض مواهبه في مجال الاختراق الالكتروني.واكد المركز على ان، التحدي يتضمن قدرة الهاكرز على التلاعب بفرز الاصوات وانتهاك سرية التصويت او تجاوز الانظمة الامنية، وسيعتمد مبلغ المكافئة على المستوى الذي يصل له الهاكرز في اختراقه، وستذهب اكبر جائزة فردية، بقيمة 50 الف دولار، لمن يتمكن من التحكم في عدد الاصوات دون الكشف عنه.واشار المركز الى ان، هذا التحدي سوف يساعد الحكومة السويسرية على ضمان او تحسين أمان الجيل الجديد من نظام التصويت الالكتروني، حيث يفضل العديد من السويسريين هذا النوع من التصويت.





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