ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى 12.7% في كانون الثاني

2019/02/10 | 09:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة في كانون الثاني من 12 بالمئة في كانون الأول.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة في تشرين الأول.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في كانون الثاني، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في كانون الأول.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.

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