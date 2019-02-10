المالية النيابية:تعيينات التربية لم تتوقف

2019/02/10 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية، التي جرت مؤخراً.

وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في بيان ، إنه “بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أَي كتاب بإيقاف التعيينات”.

وأضاف، أن التعيينات “مستمرة وأموالها معززة”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن إصدار وزارة التربية إعماماً بإيقاف تعيينات التربية التي جرت مؤخراً.

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