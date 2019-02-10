2019/02/10 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… يوماً بعد آخر يظهر الدعم الأميركي لعصابات “ داعش” الإجرامية إلى العلن, ليثبت زيف إدعاءاتهم بمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا.وفي هذا الصدد, كشف مصدر مطلع في “قوات سوريا الديمقراطية الكردية/ قسد”، بأن زعيم مجاميع “ داعش” الإجرامية أبو بكر البغدادي, يقيم حاليا تحت حراسة مشددة تقوم عليها وحدة من القوات الأمريكية في إحدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “قسد” تفضح واشنطن..



البغدادي يقيم تحت حراسة أميركية مشددة ويُمنع واستهدافه ممنوع alansaar.

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