موقع بريطاني ينشر تقريرا عن استغلال تجار الموصل للأطفال في جمع الحديد من المباني المفخخة

2019/02/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع بريطاني، اليوم الأحد، إن تجار مدينة الموصل يشغلون الأطفال لجمع الحديد من المباني المفخخة مقابل أجور زهيدة للغاية .

وأوضح موقع "ميدل ايست اي"

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