طائرة نيوزيلندية تكتشف بعد إقلاعها عدم حصولها على إذن بالهبوط في الصين

2019/02/10 | 09:41

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قالت شركة طيران نيوزيلندا إن إحدى طائراتها التي كانت متجهة إلى مدينة شنغهاي الصينية عادت أدراجها بعد عدة ساعات من رحلتها يوم الأحد بعد اكتشاف عدم حصولها على تصريح بالهبوط في الصين.

وكانت الطائرة التي أقلت نحو 270 راكبا قد غادرت أوكلاند بعد فترة وجيزة من منتصف ليل السبت لكنها عادت في نحو الساعة العاشرة صباح يوم الأحد (2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت).وقالت الشركة إن "خطأ فنيا أدى إلى عدم حصول هذه الطائرة بالذات التي تعمل على هذا الخط على إذن من السلطات التنظيمية الصينية للهبوط في الصين".واعتذرت شركة طيران نيوزيلندا للركاب وقالت إن طائرة خاصة ستنقلهم إلى شنغهاي في الساعة 11 مساء اليوم الأحد .انتهى ..



م ف

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