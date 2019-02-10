المالية النيابية توضح حقيقة ايقاف التعيينات في وزارة التربية

2019/02/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات على ملاك وزارة التربية، التي جرت مؤخراً.

وقال عضو اللجنة ناجي السعدي في بيان إنه "بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أَي كتاب بإيقاف التعيينات".

وأضاف البيان أن التعيينات "مستمرة وأموالها معززة".

يشار الى ان وسائل إعلام محلية ذكرت يوم السبت ان وزارة التربية اصدرت إعماماً بإيقاف تعيينات التربية التي جرت مؤخراً.

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