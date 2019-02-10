التونسي علي معلول يجدد تعاقدة مع الأهلي المصري لثلاث سنوات

2019/02/10 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدد التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي تعاقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات جديدة , لينهي الجدل الدائر حول رحيلة عن القلعة الحمراء.

وقال معلول، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “الحمد لله تم تمديد العقد لثلاث سنوات مقبلة، مع الأهلي نادي القرن الأفريقي، وأكبر أندية الشرق الأوسط، لتحقيق إنجازات صعب جدًا أن تتحقق، في أي نادٍ آخر، وإن شاء ربي أقدم فيهم كل ما أملك للنادي”.

يذكر أن معلول، سبق أن تلقى عديد العروض التونسية، خاصةً من الترجي، لكنه كان يرفضها احتراما لناديه السابق، الصفاقسي.

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