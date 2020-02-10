اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 10-2-2019 الاحد

2019/02/10 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم الأحد، (10 شباط 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,000 دينارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس 119,850 ديناراً.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 120.500 دينارا.سعر شراء الدولار = 119.500 دينارا.





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