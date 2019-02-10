فنزويلا:نقل حسابات شركة النفط إلى المصارف الروسية

2019/02/10 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.أس.أيه)، عن نقلها الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى حساب “غازبروم بنك” الروسي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن شركة النفط الفنزويلية الحكومية طلبت، على خلفية العقوبات الأمريكية، من عملائها تحويل الأموال من مبيعات النفط إلى الحسابات الجديدة للبنك الروسي.

فضلا عن ذلك، طالبت شركة النفط الوطنية الفنزويلية الشركاء الأجانب، بما في ذلك “شيفرون”، “إيكنور” و”توتال” أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون مشاركين في مشاريع النفط المشتركة.

وفي وقت سابق، قال ممثل فنزويلا لدى “أوبك” والمستشار الفني لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، ولوزارة النفط في البلاد، روني روميرو، لوسائل اعلام: “نحن نواجه عقوبات جديدة غير قانونية من الولايات المتحدة.



لقد قمنا بتصدير ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا إلى أمريكا.



وستقوم “بي دي في أس أيه” بإعادة توجيه الصادرات إلى العملاء في أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أنهم “سيفعلون ما بوسعهم لكي لا يؤثر الوضع الراهن في البلاد على السوق”.

وعن كيفية إقناع الشركاء الأوروبيين والآسيويين بشراء النفط من فنزويلا، دون التعرض لخطر عقوبات واشنطن، أضاف روميرو “حتى الآن، تطال العقوبات فقط المؤسسات الأمريكية.



وعلى أي حال، فأن العقوبات الأمريكية لا تخيف روسيا والصين”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في الـ 28 من كانون الثاني/يناير الماضي، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بي دي في أس أيه” بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي.



كما تحظر العقوبات على الأمريكيين التعامل مع الشركة.

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