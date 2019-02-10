الشرطة يعلن جاهزيته للقاء النجف رغم الغيابات

2019/02/10 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير الاداري لفريق الشرطة بكرة القدم هاشم رضا جاهزية فريقه لخوض المباراة المرتقبة امام فريق النجف في الجولة السادسة عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

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