اليوم .. افتتاح الجولة 16 من الدوري الممتاز

2019/02/10 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب الشعب الدولي عصر اليوم الاحد مباراة بين فريق الشرطة وضيفه النجف في الجولة السادسةعشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

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