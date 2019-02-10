2019/02/10 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الاحد، بأن عقيداً في الجيش الفنزويلي، اعلن انشقاقه عن الرئيس نيكولاس مادورو، وتأييده لخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا، واعترفت بشرعيته حوالي 40 دولة.

وقال العقيد في سلاح البر، روبن ألبرتو باث خيمينيث، في شريط فيديو بث عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، امس السبت “ما عدت أعترف بمادورو رئيسا، وأعترف بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا وقائدا أعلى للقوات المسلحة الوطنية”.وأضاف “نحن غير الراضين نشكل 90 بالمئة من القوات المسلحة ويتم استخدامنا لإبقائهم في السلطة”، في إشارة إلى حكومة مادورو.وفي شريط الفيديو دعا العقيد أيضا للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا، ولكن مادورو منع إدخالها.والأسبوع الماضي أعلن الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز انشقاقه عن سلطة مادورو، وولاءه لغوايدو، وذلك في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.ويومها سارعت القوات الجوية إلى نشر صورة للجنرال مشطوبة بالأحمر وكتبت فوقها كلمة “خائن”.والجنرال يانيز هو أعلى عسكري ينضم علنا إلى غوايدو، فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة.وفي مقابلة أجرتها معه وكالة “فرانس برس” الجمعة، قال غوايدو إنه مستعد لكل شيء، بما في ذلك للسماح بتدخل عسكري، لطرد نيكولاس مادورو من السلطة.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشقاق عقيد في الجيش الفنزويلي عن مادورو) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشقاق عقيد في الجيش الفنزويلي عن مادورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).